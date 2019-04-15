YOZGATSPOR ŞAMPiYON GiBi

Bozok Üniversitesi sahasında oynanan müsabakaya iki takımda kontrollü başladı. Karşılıklı ataklar ile geçilen ilk yarının son dakikalarında Yozgatspor bulduğu golle rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Yozgatspor’un golünün ardından saha içerisinde kısa süreli arbede yaşandı ve Yemenoğlu Bozokspor’dan bir oyuncu kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Müsabakanın ikinci yarısında 10 kişi kalan rakibi karşısında oyun üstünlüğünü ele alan Yozgatspor müsabakayı 3-0 kazandı. Kırmızı siyahlı ekip aldığı bu galibiyet ile Yemenoğlu Bozokspor ile arasındaki puan farkını üçe yükseltirken şampiyonluk yolunda da önemli bir avantaj yakaladı. Kalan iki müsabakasında puan kaybetmemesi durumunda şampiyonluk turu atacak olan Yozgatspor grup müsabakalarında da Yozgat’ı temsil etme hakkı elde edecek.