Yozgatspor şampiyon gibi

igde 5 maçtır galip gelemeyen ve 2 puana sahip olan Yozgtaspor Mardin Fosfatspor karşısında ligdeki şansızlığını kırmak için sahaya çıktı. Rakibine oranla daha iyi mücadele eden kırmızı siyahlı ekip müsabakanın ilk yarısında Burak, ikinci yarıda ise Fırat’ın attığı goller ile güçlü rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Ligde bu sezonki ilk galibiyetini alarak şansızlığını da kıran kırmızı siyahlı ekip müsabaka sonrasında ligde de kendilerine geldikleri için şampiyon gibi sevindiler. Mardin Fosfatspor karşısında aldıkları galibiyet ile büyük bir moral toplayan Yozgatspor bu moral ile İskenderunspor karşısında da üç puan hedefliyor.