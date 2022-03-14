Yozgatspor salonda çalıştı

Olumsuz hava şartları nedeniyle dün Sorgun Belediyespor ile oynaması gereken müsabaka bir sonraki haftaya ertelenirken, kırmızı siyahlı ekip bir haftalık arayı iyi değerlendirmek için hafta sonu kondisyon çalıştı. Antrenör Polat Özkan gözetiminde önce Celal Atik Spor Salonu’nda antrenman yapan kırmızı siyahlı ekip daha sonra da Fitness salonunda kondisyon çalıştı. Yozgatspor Antrenörü Polat Özkan, olumsuz hava şartları nedeniyle dün Sorgun Belediyespor ile oynamaları gereken müsabakanın 20 Mart Pazar gününe ertelendiğini hatırlattı. Müsabakalarının ertelenmesine karşılık oyuncularına izin vermediğinin altını çizen kırmızı siyahlı ekibin teknik patronu, ‘’Spor Salonu ve Fitness salonunda çalışmalarımızı sürdürdük. Yarından itibaren de Bozok Stadı dış sahasında teknik ve taktik ağırlık çalışmalarımıza başlayacağız’’ dedi.