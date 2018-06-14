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Yozgatspor şahısların değil

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor da kulüp başkanı Kazım Arslan, Yozgatspor’un şahısların takımı olmadığını söyledi. 

Yozgatspor şahısların değil

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor da kulüp başkanı Kazım Arslan, Yozgatspor’un şahısların takımı olmadığını söyledi. 

14 Haziran 2018 Perşembe 07:00
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Yozgatspor şahısların değil

Yozgatspor’un bugüne kadar hiçbir zaman şahıslarla gitmediğini belirten Arslan, 1980’li yıllarda profesyonel liglere çıktığından bu tarafa Yozgatspor’un hep kurumların destekleri ile gittiğini ifade etti. Önce Yibitaş, sonrasında Yozgat Belediyesi sonrasında Yimpaş’ın uzun süre Yozgatspor’u götürdüğünü vurgulayan Arslan, ‘’Şimdi de yine Yozgat Belediyesinin desteği A gidiyor. Bu güne kadar şahıslar bu işi hiçbir zaman sahiplenmedi çünkü Yozgat’ta böyle bir potansiyel yok. Bu noktada biz Yozgat Belediyesi olarak ve ben Kazım Arslan olarak ısrarla bir şeyin başında olmak değil amacımız. Yozgatlı olmanın verdiği bir sorumlulukla, Yozgat Belediye başkanı olmanın verdiği bir sorumlulukla Yozgat’ın önemli bir değeri olan Yozgatspor’a elimizden geldiği kadar sahip çıkmaya çalışıyoruz. Daha iyi yapmak isteyenler varsa onlara da yolunu açarız. Ayrıca istifa diye bir şey söz konusu olamaz çünkü istifayı vereceğimiz bir makam yok. İstifa verdiğimiz zaman kulüp zaten Kayyuma gider. Böyle bir şeyi yaşatmaya ve beklemeye kimsenin hakkı yok. Bizde o eleştirenler kadar en az Yozgatspor taraftarıyız. O eleştirenler kadar da Yozgatlıyız’’ dedi.

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