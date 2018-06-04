Sorgun Belediyespor ile oynanan Play-Aut müsabakasının devre arasında taraftar ile Yozgatspor yönetimi arasında yaşanan gerginliğin ardından kırmızı siyahlı kulübün geleceği tartışılır duruma geldi. Yeni sezonda Yozgatspor’un sahaya çıkıp çıkmayacağının henüz belli olmaması ve geçen sene kadroda yer alan oyuncuların başka takımlara gitmesi, diğer takımların ise kadrolarını şekillendirmeye başlaması Yozgatspor taraftarını da sokaklara döktü. Sosyal medya hesabından başlattıkları Yozgatspor sahipsiz değil, kampanyasının ardından tepkilerini dillendirmek için Lise Caddesinde toplanan kırmızı siyahlı taraftarlar, ellerindeki meşaleler ile Cumhuriyet Alanı’na yürüdüler. ‘Biz Yozgatsporluyuz’, ‘Bizleri satını bizde satarız’, ‘Yozgatspor’ tezahüratları ile Cumhuriyet alanına toplanan Yozgatspor taraftarı tepkilerini gösterdikten sonra olaysız bir şekilde dağıldılar.