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YOZGATSPOR SAHAYA iNDi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor, Bozok stadında çalıştı.

YOZGATSPOR SAHAYA iNDi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor, Bozok stadında çalıştı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 07:00
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YOZGATSPOR SAHAYA iNDi

Teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde yeni sezon hazırlıklarını Yozgat’ta sürdüren kırmızı siyahlı ekip, yeni sezonda müsabakalarını oynayacağı Bozok stadında ilk antrenmanını yaptı. Teknik direktör İbrahim Baş, dün ilk defa Bozok stadında antrenman yaptıklarını söyledi. Oyuncularının müsabakaya oynayacağı sahayı şimdiden tanımaları ve büyük sahada çalışmak için Bozok stadında antrenman düzenlediklerini dile getiren tecrübeli teknik adam, iyi bir çalışma ortamı bulduklarını ve her geçen gün çalışma temposunu arttırarak hazırlıkları sürdürdüklerini ifade etti. 

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