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Yozgatspor puan kaptı

Evinde Kütahyaspor'a 1-0 yenilerek puan cetvelinin son sırasına yerleşen kırmızı siyahlılar, zorlu İstanbul deplasmanında yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince gol sesinin çıkmadığı maçtan tek puanla ayrılmak durumunda kaldı.

16 Kasım 2020 Pazartesi 00:36
Yozgatspor puan kaptı

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor mutlak galibiyet parolası ile çıktığı İstanbul deplasmanından bir puan ile döndü. İstanbul temsilcisi Halide Edip Adıvarspor ile karşı karşıya gelen kırmızı siyahlı ekip, rakibi karşısında bir puan almayı başardı. Her iki takım da eline geçirdiği fırsatları değerlendiremeyince 90 dakika 0-0 sona erdi. Kırmızı siyahlı ekip aldığı bu puan ile puanını 6’ya ev sahibi ekip Halide Edip Adıvarspor ise 7’ye yükseltti.  Yozgatspor Göksal Özkara, Semih Oğuz, Burak Altunay, İsmail Dinçer, Ali Kaan Şahanbaz, Ahmet Güney, Çağrı Tekin, Ziya İstek, Alihan Öztürk, Berkay Karpuz, Fatih Emircan ilk 11’i ile oyuna başladı. Ev sahibi Halide Edip Adıvarspor ise Taner Çekiç, Necati Yakuplar, Mustafa Kara, İ. Serdar Aydın, F. Mehmet Tuncer, Tunahan Dikişçi, Tugay Keleş, Erdem Aydın, Mehmet Kodeş, Erman Taşkın, Marlon Üçüncü ilk 11’i ile oyuna başladı. Yozgatspor’da 64’üncü dakikada Berkay Karpuz’un yerine Boğatan Kızımtan, 81’inci dakikada Ahmet Güney’in yerine Beytullah Ersoy, 87’inci dakikada Çağrı Tekin’in yerine ise Yiğitalp Kırcalı oyuna girdi. Halide Edip Adıvarspor’da ise 46’ıncı dakikada Erman Taşkın’ın yerine Çağatan Çeken, 63’üncü dakikada Serdar Aydın’ın yerine Said Can Açıkalın, 84’üncü dakikada ise Marlon Üçüncü’nün yerine Alparslan Demir oyuna dahil oldu. Yozgatspor’da  10’uncu dakikada Ali Kaan Şahbaz, 39’uncu dakikada İsmail Dirçer, 48’inci dakikada Çağrı Tekin, 90+4’üncü dakikada ise Beytullah Ersoy kırmızı kart gördü. Halide Edip Adıvarspor’da ise 78 ve 80’inci dakikalarda Taner Çekiç, 85’inci dakikada Tugay Keleş ve 89’uncu dakikada Mehmet Tuncer sarı kart görürken, 80’uncu dakikada Taner Çekiç ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

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