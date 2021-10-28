Yozgatspor prova yapacak

Teknik direktör Feridun Dündar gözetiminde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren kırmızı siyahlı ekip ligin ilk haftasında Ankara deplasmanından üç puan ile dönmek istiyor. Yozgatspor teknik direktörü Feridun Dündar, ligin ilk haftasında Pazar günü deplasmanda Ankara temsilcisi DSİspor ile karşı karşıya geleceklerini söyledi. Ligin ilk haftasında alınan galibiyetin her zaman önemli olduğuna vurgu yapan Dündar, lige galibiyet ile başlamaları durumunda hem moral olarak hem de motivasyon açısından sonraki haftalara daha rahat hazırlanacaklarını ifade etti. Lige galibiyet ile başlamak için de çok iyi bir çalışma dönemi geçirdiklerini dile getiren Dündar, bugün çift kale maç yaparak Ankara DSİspor ile oynayacakları müsabakanın da provasını ve maç taktiğini çalışmış olacaklarını sözlerine ekledi.