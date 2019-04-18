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Yozgatspor Play-Off’lara hazırlanıyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta lider Yozgatspor, Pazar günü deplasmanda Altınordu Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde sürdürüyor.

Yozgatspor Play-Off’lara hazırlanıyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta lider Yozgatspor, Pazar günü deplasmanda Altınordu Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde sürdürüyor.

18 Nisan 2019 Perşembe 00:00
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Yozgatspor Play-Off’lara hazırlanıyor

Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, takımlarının şampiyonluğunu erkeden ilan etmesine rağmen halen ligin bitmediğini söyledi. Oyuncularının artık ayaklarının yere basması gerektiğini dile getiren Baş, ‘’Takım içerisinde rehavete yer yok. Eğer rehavete kapılırsak, Play-Off maçlarında bunun faturasını ağır öderiz. Bu nedenle camia olarak ayaklarımızın yere artık basması gerekiyor. Altınordu Belediyespor ile deplasmanda oynayacağımız müsabakayı ben Play-Off müsabakalarına hazırlık olarak görüyorum. Orada oyuncularımızın göstereceği performans Play-Off’lara da yansıyacaktır. Bu nedenle Altınordu Belediyespor ile oynayacağımız müsabakaya iyi hazırlanıp iyi bir oyun ile güçlü rakibimizi yenmek istiyoruz’’ dedi.

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