Yozgatspor Osmancık’a bileniyor

Yozgatspor teknik direktörü Polat Özkan, ligde son iki haftada istemedikleri puan kayıpları yaşadıklarını ancak henüz kaybedilen bir şeyin olmadığını söyledi. İki haftada da kaybettikleri puanları telafi edebileceklerini dile getiren Özkan, ‘’Artık puan kaybına tahammülümüz yok. Bu hafta son günlerdin formda takımı Osmancık Belediyespor ile çok zor bir müsabakaya çıkacağız. Ligin güçlü ekiplerinden biri olan Osmancık Belediyespor karşısında taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak sahadan galibiyet ile ayrılmak istiyoruz. Ligde oynadığımız son iki müsabakada kaybettiğimiz puanları Osmancık Belediyespor karşısında telafi etmeyi amaçlıyoruz. Osmancık Belediyespor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başladık. İki haftada kaybettiğimiz müsabakalarda hatalarımızı biliyoruz ve bu hataları gidermek içinde antrenmanda çalışmalar yapacağız. Özellikle takımımızın son vuruşlarda bir sıkıntısı var bunu yapacağımız çalışmalar ile gidermeyi amaçlıyoruz. Pozisyonlara giriyoruz, net fırsatlar yakalıyoruz ancak istediğimiz, arzu ettiğimiz golü bir türlü bulamıyoruz. Umarım Osmancık Belediyespor karşısında bu sorunu üzerimizden atarız ve istediğimiz galibiyeti alırız’’ dedi.