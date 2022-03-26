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Yozgatspor Osmancık deplasmanında

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor Pazar günü deplasmanda Osmancık Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını bugün yapacağı tek antrenman ile tamamlayarak Osmancık’a hareket edecek.

26 Mart 2022 Cumartesi 00:32
Yozgatspor Osmancık deplasmanında

Ligin ilk yarısında Yozgat’ta oynanan müsabakayı 1-0 kazanan kırmızı siyahlı ekip bu müsabakanın rövanşında rakibini yenerek zirve yolunda altın değerindeki üç puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Yozgatspor Antrenörü Polat Özkan, yarın deplasmanda Osmancık Belediyespor ile oynayacakları müsabakayı kazanmaktan başka şanslarının bulunmadığını söyledi. Grubu zirvede tamamlamak istiyorlarsa kalan üç müsabakadan 9 puan almak zorunda olduklarını dile getiren Özkan, ‘’Biz ligin ikinci yarısında bütün müsabakalarımızı maç maç değerlendirdik ve Allah’a şükür bir beraberliğimiz dışında diğer bütün müsabakaları kazanmayı bildik. Yarın da zirve mücadelesi veren iki takım olarak Osmancık Belediyespor ile karşı karşıya geleceğiz. İki takımda birbirini zirve yarışının dışında bırakmak için sahada kıran kırana bir mücadele verecek. Beraberlik ne bize ne de Osmancık Belediyespor’a yaramıyor. Bu nedenle iki takımında galibiyetten başka şansı yok. Zor geçecek olan müsabakada yakaladığı pozisyonları iyi değerlendiren, stres yapmadan iyi oynayan tarafın kazanacağına inanıyorum. Biz bu müsabakaya hem teknik, hem taktik olarak iyi hazırlandık, ayrıca mental olarak ta takımımızı bu müsabakaya iyi hazırladığımızı düşünüyorum. Az hata yaparak yarınki müsabakayı kazanan taraf biz olacağız’’ dedi.

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