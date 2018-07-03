Yozgatspor ona emanet

Yozgatspor Başkanı Kazım Arslan düzenlediği basın toplantısında Yozgatspor'un yeni teknik direktörününü İbrahim Baş olduğunu duyurdu.
Toplantıya Yozgatspor'un yeni yönetim kurulu üyeleri de katılım gösterdi. Başkan Arslan ile yeni hoca İbrahim Baş sözleşme imzaladı.
Yozgatspor'da uzun süredir merak edilen yeni yönetim ve teknik direktör konusu da açıklığa kavuşmuş oldu.
03 Temmuz 2018 Salı 14:03
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Yozgatspor Başkanı Kazım Arslan düzenlediği basın toplantısında Yozgatspor'un yeni teknik direktörününü İbrahim Baş olduğunu duyurdu.
Son Güncelleme: 03.07.2018 14:07
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