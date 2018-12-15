YOZGATSPOR OLMAZSA OLMAZ!

Köse, ‘’Yozgatspor’un şehrin olmazsa olmazlarındandır’’ dedi.

Yozgatspor Cadde Taraftarlar Derneğini ziyaret ederek, Cadde Taraftarlar Derneği Başkanı Bahadır Şahin ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Köse, taraftarların fedakarca gerek içeride gerekse deplasmandaki karşılaşmalara giderek, takıma 12 adam olarak görevlerini yerine getirdiklerini söyledi. Köse, ‘’Sizlerin bu desteği ile Yozgatspor’umuz liginde fırtınalar estirmeye devam ediyor. Sporda Yozgatspor’umuz şehrimizin birleştirici gücü haline geldi. Tabi ki başarıyı herkes sahiplenir. Bu başarıda antrenörün, futbolcularımızın ve siz taraftarların olduğu kadar Belediye Başkanımız Kazım Arslan’ın emeği ve katkısı da büyüktür’’ diye konuştu.

Köse, bu yıl yakalanan başarının şampiyonlukla taçlanması halinde üçüncü Lige daha sonra da ikinci Lige çıkmasını istediklerini, Yozgatlıların desteği ile hayalin gerçeğe dönüşeceğinin altını çizdi. Yozgatspor Cadde Taraftarlar Dernek Başkanı Bahadır Şahin de, ziyaretlerinden dolayı Köse’ye teşekkür etti. Şahin, Köse’nin belediye başkan adayı olmadan önce de Yozgatspor’a destek sağladığını hatırlatarak, ‘’Celal Köse bey belediye başkanı seçildiğinde Yozgatspor’a ve taraftarına gereken desteği vereceğine inanıyorum. Kendisine başarılar diliyorum’’ ifadelerini kullandı.