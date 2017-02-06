Yozgatspor nihayet: 2-1

Müsabakaya hızlı başlayan taraf konuk ekip Yıldızeli Birlikspor oldu.

4. dakikada gelişen Yıldızeli Birlikspor kontra atağında Yozgatspor ceza sahası içerisinde karambol oluştu, karambolde önce Batuhan sert bir şut çekti kaleci Mustafa’dan döndü. Yozgatspor defansının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Ünal, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

8. dakikada Mustafa’nın pasında topla buluşan Volkan, sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez sert vurdu meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

11. dakikada Yozgatspor kontra atağında Mustafa’nın ceza sahası dışından sert şutu kaleci Kurtuluştan döndü, dönen topu Yunus Emre tamamladı, skora eşitliği getiren golü attı: 1-1

16. dakikada Sağdan gelişen Yozgatspor atağında Volkan’ın ceza sahasına ortasında Mustafa’nın kafa şutu yandan farklı şekilde auta çıktı.

34. dakikada Yozgatspor kontra atağında ceza sahası dışında topla buluşan Mustafa’nın sert şutunu kaleci Kurtuluş güçlükle çeldi.

35. dakikada Mustafa’nın kornerden ceza sahasına gönderdiği topu kafayla kaleye gönderen Kıvanç’ın şutu filelerle buluştu ancak müsabaka hakemi faul gerekçesiyle golü iptal etti.

37. dakikada Mustafa’nın ceza sahası dışından sert şutu yandan az farkla auta çıktı.

43. dakikada Mustafa’nın serbest vuruştan kaleye gönderdiği topu kaleci Kurtuluş elinden kaçırdı meşin yuvarlak kornere çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı karşılıklı atılan gollerle tamamlandı. İkinci yarıda rakibine göre daha atak oynayan taraf Yozgatspor oldu.

48. dakikada Mustafa’nın ceza sahası dışından sert şutu yandan az farkla auta çıktı.

60. dakikada Muharrem’in ceza sahası dışında gelişine sert şutu direğin dibinde auta çıktı.

76. dakikada Mustafa’nın serbest vuruştan kaleye gönderdiği topu kaleci Kurtuluş iki hamlede kontrol etti.

77. dakikada gelişen Yozgatspor kontra atağında Yıldızeli Birlikspor defansının arkasına atılan topla buluşan İlhan topu kafayla Mustafa’nın önüne bıraktı. Mustafa topu gelişine sert ve düzgün vurdu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1

88. dakikada Selim’in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Kurtuluş bloke etti.

Müsabaka başka gol olmayınca Yozgatspor Yıldızeli Birlikspor’u 2-1 yendi.