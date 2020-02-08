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Yozgatspor Nevşehir yolcusu

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor yarın deplasmanda Nevşehir Belediyespor ile oynayacağı müsabaka için bugün Nevşehir’e gidecek.

Yozgatspor Nevşehir yolcusu

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor yarın deplasmanda Nevşehir Belediyespor ile oynayacağı müsabaka için bugün Nevşehir’e gidecek.

08 Şubat 2020 Cumartesi 03:30
Yozgatspor Nevşehir yolcusu

 Teknik direktör Cemal Çıldır gözetiminde Nevşehir Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı siyahlı ekip, bugün Nevşehir’e gidecek. Yozgatspor teknik direktörü Cemal Çıldır, yarın Nevşehir Belediyespor ile çok önemli bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Bu önemli müsabakada deplasman olmasına rağmen taraftarlarının kendilerini yalnız bırakmayacaklarına inandıklarını dile getiren Çıldır, ‘’Nevşehir Belediyespor deplasmanından puan yada puanlar alarak Yozgat’a dönmek istiyoruz. Ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi ama biz geçen hafta ortaya koyduğumuz mücadeleyi Nevşehir Belediyespor deplasmanında sahaya koyabilirsek istediğimizi alarak Yozgat’a döneriz. Yozgatspor taraftarı bizleri Nevşehir Belediyespor deplasmanında yalnız bırakmayacaklarına inanıyorum. Deplasmanda bize v erecekleri destek ile sahadan puan yada puanlar alarak ayrılacağız’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Yozgatspor Nevşehir Yolcusu
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