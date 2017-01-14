Yozgatspor Nevşehir yolcusu

Ligin ikinci yarısının ilk haftasında deplasmanda Nevşehir Gençikspor ile karşılaşacak olan Yozgatspor’da tek düşünce galibiyet. Bu gün yapacağı son hazırlığın ardından otobüs ile Nevşehir’e hareket edecek olan kırmızı siyahlı ekip Nevşehir’de otelde maç saatini beklemeye koyulacak.

Yozgatspor teknik direktörü Feridun Dündar, yarın deplasmanda karşılaşacakları Nevşehir Gençlikspor maçını kazanarak ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi. Oyuncularının bu maçın önemini bildiğini dile getiren tecrübeli teknik adam, ‘’Oyuncularım yaklaşık 10 gündür bu müsabaka için hazırlanıyorlar. Ligin ikinci yarısına iyi başlamak ve bir seri yakalamak için Nevşehir Gençlikspor maçı bizim için çok önemli. Oyuncularımın moral ve motivasyonları çok iyi derecede. Oyuncularımız bu müsabakaya çok iyi hazırlandılar ve bu maçtan galip geleceklerine inanıyorum. Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaparsak, kalan maçlarımızı da kazanırız. Zoru başaracağımıza inanıyorum ve takımıma güveniyorum. Ligin ikinci yarısında bütün müsabakalarımızı kazanmamız durumunda ligin sonunda gülen tarafın bizim olacağımıza inanıyorum. Biz bu özveriyi gösterelim, bu hedefe ulaşalım Allah7ın izniyle şampiyon oluruz. Bunun için de önce Nevşehir Gençlikspor’u yenmemiz gerekiyor. Nevşehir maçı ile başlayacak çıkışımız inşallah ligin son haftasına kadar sürecektir’’ dedi.