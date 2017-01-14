Ana SayfaSpor

Yozgatspor Nevşehir yolcusu

14 Ocak 2017 Cumartesi 06:01
Bu haber 23 kez okundu

Bölgesel Amatör Lig Altıncı Grup’taki temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK yarın deplasmanda karşılaşacağı Nevşehir Gençlikspor maçının son hazırlıklarını bu gün yaparak yola çıkacak.

Yozgatspor Nevşehir yolcusu
Ligin ikinci yarısının ilk haftasında deplasmanda Nevşehir Gençikspor ile karşılaşacak olan Yozgatspor’da tek düşünce galibiyet. Bu gün yapacağı son hazırlığın ardından otobüs ile Nevşehir’e hareket edecek olan kırmızı siyahlı ekip Nevşehir’de otelde maç saatini beklemeye koyulacak.
Yozgatspor teknik direktörü Feridun Dündar, yarın deplasmanda karşılaşacakları Nevşehir Gençlikspor maçını kazanarak ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi. Oyuncularının bu maçın önemini bildiğini dile getiren tecrübeli teknik adam, ‘’Oyuncularım yaklaşık 10 gündür bu müsabaka için hazırlanıyorlar. Ligin ikinci yarısına iyi başlamak ve bir seri yakalamak için Nevşehir Gençlikspor maçı bizim için çok önemli. Oyuncularımın moral ve motivasyonları çok iyi derecede. Oyuncularımız bu müsabakaya çok iyi hazırlandılar ve bu maçtan galip geleceklerine inanıyorum. Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaparsak, kalan maçlarımızı da kazanırız. Zoru başaracağımıza inanıyorum ve takımıma güveniyorum. Ligin ikinci yarısında bütün müsabakalarımızı kazanmamız durumunda ligin sonunda gülen tarafın bizim olacağımıza inanıyorum. Biz bu özveriyi gösterelim, bu hedefe ulaşalım Allah7ın izniyle şampiyon oluruz. Bunun için de önce Nevşehir Gençlikspor’u yenmemiz gerekiyor. Nevşehir maçı ile başlayacak çıkışımız inşallah ligin son haftasına kadar sürecektir’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2017 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim