Yozgatspor nerede?

Teknik direktör Memduh Fidan’ın gönderilmesinin ardından oynanan hazırlık müsabakalarında takım içerisindeki disiplinsiz durumlar can sıkarken, ortaya konan oyun ise kimseyi tatmin etmiyor. Teknik direktör konusunda da somut bir adım atmayan Yozgatspor yönetimi ne Antrenör Nihat Tinel ile devam diyor, ne de yeni bir teknik adamla anlaşma yoluna gidiyor. Bu belirsizlik ise kırmızı siyahlı renklere gönül verenlerin canını sıkıyor.

Yeni sezon hazırlıklarına büyük umutlarla giren ve çalışmalarına erken başlayan kırmızı siyahlılar da lig başlamadan sorunlarla boğuşmaya başladı. Takım içerisinde yaşanan sorunlar kadar yönetimin başarısızlığı da gözler önüne serilmeye başlandı.

İLK SİNYAL AFYON’DA VERİLDİ

Yeni sezon çalışmalarına 15 Temmuz’da kendi tesislerinde başlayan kırmızı siyahlı ekibimiz, ikinci etap kamp çalışmalarına Afyon’da devam etti. Disiplinin ön plana çıkarılmaya çalışıldığı Afyon’da iki futbolcu teknik direktör Memduh Fidan’ın raporu doğrultusunda gönderildi. İki futbolcunun gönderilmesi kulüp içerisindeki sorunların çözümüne yeterli gelmedi. Afyon kampının bitiminin ardından sorunlar artarken, Türkiye Kupası’nda alınan Kırıkkale galibiyeti yaşanabilecek sorunları öteledi. Türkiye Kupası ikinci turunda Çorum Belediyespor maçındaki kötü futbol bardağı taşırdı. Takım içerisinde bir çok futbolcunun Teknik Direktör Memduh Fidan’a karşı aldığı cephe nedeniyle huzursuzluk baş gösterdi.

Yönetim sorunların çözümü için Memduh Fidan ile yolları ayırırken, işler yine düzelmedi. Amasya, Kırıkkale ve Kırşehir maçlarındaki görüntü takım içerisindeki sorunların daha da büyük olduğunu gösterdi. Takım içerisindeki bazı oyuncuların yetersizliği kadar davranışları da sorunların takım içerisinden kaynaklandığının göstergesi olarak belirdi.

YÖNETİM BAŞARISIZ KALDI

Yeni sezonu mutlak şampiyonluk olarak belirleyen kırmızı siyahlı yönetim, yaşanan son gelişmelerin ardından sınıfta kaldı. Teknik Direktör Memduh Fidan ile yolların ayrılmasının üzerinden uzun bir zaman geçmesine rağmen somut bir adım atamayan kırmızı siyahlı yönetim, sorunlara neşter vurulması noktasında da radikal kararları uygulamaya koyamadı.

Yeni sezon hazırlıklarının başladığı 15 Temmuz tarihinden itibaren ortaya çıkan sorunlar, bugün farklı bir noktaya geldi. Yönetim, zamanında soruna ve sıkıntılara el atamaması nedeniyle adeta köşeye sıkışmış durumda.

Kulüp içerisinde ‘kurumsal’ bir yapının oluşturulmasına yönelik atılan adımlar kısa süre içerisinde düzensizliği getirdi. Yetki karmaşasının yaşandığı Yozgatspor’da kimlerin görevli olduğu ve yönetici vasfı taşıdığı da bilinmiyor.

TARAFTAR ENDİŞELİ

Öte yandan yeni sezona hafta sonunda Kadirli maçıyla girecek olan kırmızı siyahlı takımda yaşanan sorunlar nedeniyle taraftarlarda endişeli.

Türkiye kupası ve son oynanan hazırlık maçlarında ilerisi için umut vermeyen kırmızı siyahlı takımın, hafta sonuna kadar nasıl bir yol izleyeceği de merak ediliyor.

