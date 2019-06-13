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Yozgatspor ne olacak?

BU sene TFF Üçüncü Ligi’nde mücadele edecek olan şehrin gözbebeği Yozgatspor’un akıbeti merak konusu oldu.

Yozgatspor ne olacak?

BU sene TFF Üçüncü Ligi’nde mücadele edecek olan şehrin gözbebeği Yozgatspor’un akıbeti merak konusu oldu.

13 Haziran 2019 Perşembe 00:00
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Yozgatspor ne olacak?

Kırmızı siyahlı formaya gönül veren bazı taraftar grupları da sosyal medyadan konunun muhataplarına sorular yöneltti.
Zorlu mücadelenin ardından üçüncü lige yükselerek yılların özlemini bir nebze dindiren Yozgatspor’un önümüzdeki sezondaki durumu merak ediliyor.
Taraftar grupları Yozgat Valisi Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse ve Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan’dan takımın geleceğiyle ilgili açıklama ve somut adım beklediklerini bildirdiler.
Ligin başlamasına sayılı günler kala zamanın daraldığını hatırlatan taraftarlar, Yozgat ve Yozgatspor üzerinde söz sahibi olan siyasetçi, yönetici, idareci, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş adamlarının bir araya gelerek takımın geleceğiyle ilgili inisiyatif almaları gerektiğinin altını çizdiler.

Son Güncelleme: 13.06.2019 09:47
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