YOZGATSPOR NE DiYORSA O

Son iki haftadır istemediği puan kayıpları yaşayan ve Somaspor müsabakasına mutlak galibiyet parolası ile çıkan kırmızı siyahlı ekip oyuna da hızlı başlayan taraf oldu. Müsabakanın 1’inci dakikasında sağ kanatta Aytaç’ın ceza sahasına gönderdiği topa Mehmet Ali’den önce Somaspor defansı topu kornere çeldi. Korner atışını yine Aytaç kullandı. Bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Osman Keçecioğlu’nun kafa şutu filelerle buluştu: 1-0. 7’inci dakikada Aytaç sağ kanattan ceza sahasına girer girmez Cevatcan’a pasını verdi. Bu oyuncunun ota şut karışımı vuruşunda top Somaspor kalecisini geçti, Mehmet Ali kayarak topa vurmaya çalıştı, meşin yuvarlağı ıskalayınca kırmızı siyahlı ekip mutlak golden oldu. Yozgatspor bu dakikadan sonra rakip kaleye kontra ataklarla gelmeye çalışında kalesinde de rakibine pozisyon vermeye başladı. 19’uncu dakikada Somasporlu Muhsin’in Yozgatspor defansının arkasına attığı topla buluşan Muammer kaleci Göksal ile karşı karşıya kaldı. Göksal’ı çalımlayan Muhsin topu boş kale yerine zor olanı yaptı ve üsten farklı şekilde auta gönderince takımını mutlak golden etti. 35’inci dakikada gelişen konuk ekip Somaspor atağında Yozgatspor defansının arasına atılan topla buluşan Nurettin’in kaleci Göksal ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden sert vurdu. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. 38’inci dakikada gelişen Yozgatspor kontra atağında Aytaç’ın ceza sahası dışından sert şutu yandan az farkla auta çıktı. 43’üncü dakikada Somaspor sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Kullanılan serbest vuruşta Yozgatspor ceza sahasına gönderilen topu Tuncay ıskalayınca arkasında bekleyen Somaspor’dan Nurettin’in kafa şutu filelere buluştu 1-1. Müsabakanın ilk yarısı karşılıklı atılan goller ile 1-1 tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısına da hızlı başlayan taraf ev sahibi Yozgatspor oldu. 52’inci dakikada Somaspor kalecisinin büyük hatasında Mehmet Ali kafaya topu Tuncay’ın önüne indirdi, bu yonucu önce meşin yuvarlağı düzledi, sonra ayağının içiyle kaleye gönderdiği top filelerle buluştu 2-1. 60’ıncı dakikada Yozgatspor atağında Beytullah kendi aldığı topla Somaspor defansını çalımlayarak ceza sahasına girdi. Aut çizgisine kadar inen Beytullah pas vermek yerine kaleye şut çekince takımımı mutlak golden etti. 65’inci dakikada gelişen Somaspor atağında ceza sahasına gönderilen topa kafayla dokunan Yusufcan’ın şutu Göksal’da kaldı. Müsabakada başka gol olmayınca Yozgatspor sahadan 2-1 galibiyet ile ayrıldı. Kırmızı siyahlı ekip aldığı bu galibiyet ile puanını 34’e yükseltirken puan cetvelinde de bir basamak üste çıkarak 11’inci sıraya yerleşti.