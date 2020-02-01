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YOZGATSPOR Nazilli’yi bekliyor

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, Nazilli Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile tamamlayıp maç saatini beklemeye koyulacak.

YOZGATSPOR Nazilli’yi bekliyor

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, Nazilli Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile tamamlayıp maç saatini beklemeye koyulacak.

01 Şubat 2020 Cumartesi 03:16
YOZGATSPOR Nazilli’yi bekliyor

Teknik direktör Cemal Çıldır gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı şampiyonluk mücadelesi veren rakibini yenerek ateş hattından hızla uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Taraftarının da desteğini arkasına alarak güçlü rakibini yenmeyi hedefleyen kırmızı siyahlı ekipte, kadroya yeni katılan dört transferin oynayıp oynamayacağı yarın maç saatinde belli olacak. Ligin ikinci yarısında bir beraberlik iki mağlubiyet alarak düşme hattına kadar gerileyen kırmızı siyahlı ekip teknik direktör değişikliğinin ardından yeniden toparlanma dönemine girdi. Teknik direktörlük görevine Cemal Çaldır’ın getirilmesinin ardından 4 yeni ismi kadrosuna dahil eden Yozgatspor, yarın Bozok stadında 13.30’da konuk edeceği Nazilli Belediyespor ile oynayacağı müsabakayı kazanarak bir çıkış yakalamak istiyor. 

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YozgatsporYOZGATSPOR Nazilli’yi Bekliyor
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