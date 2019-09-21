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YOZGATSPOR Nazilli Deplasmanında

YOZGATSPOR Nazilli Deplasmanında...

YOZGATSPOR Nazilli Deplasmanında

YOZGATSPOR Nazilli Deplasmanında...

21 Eylül 2019 Cumartesi 00:00
YOZGATSPOR Nazilli Deplasmanında

TFF 3'üncü Ligi 3'üncü Grupta mücadele veren Yozgatspor, Nazili Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Ligde tüm maçlar bugün oynanacak. Kırmızı siyahlıların deplasmanda oynayacağı maç saat 16.00'da başlayacak. 

SAAT 16.00: NAZİLLİ BELEDİYE-YOZGATSPOR
SAAT 15.00: Pazarspor-Halide Edip Adıvar
SAAT 15.30: Altındağ Belediye-Kelkit Belediye
SAAT 15.30: Osmaniyespor-Modafen
SAAT 16.00: Bayrampaşa-Batman Petrolspor
SAAT 16.00: Darıca Gençlerbirliği-Gölcükspor
SAAT 16.00: Somaspor-Muğlaspor
SAAT 16.00: Karacabey Belediye-Nevşehir Belediye
SAAT 19.00: Diyarbekirspor-Malatya Yeşilyurt
 

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5'inci Grupta yer alan Sorgun Belediyespor, ligin ilk haftasında Mersin Büyükşehir Belediye MESKİspor'u konuk edecek. Sorgun ilçe stadında oynanacak karşılaşma, diğer karşılaşmalarla birlikte yarın saat 15.00'da başlayacak.. 

SAAT 15.00: SORGUN BELEDİYE-MESKİ
SAAT 15.00: Pozanto Gençlik-Tüysüzspor
SAAT 15.00: Reyhanlıspor-Sultanhanıspor
SAAT 15.00: Yahyalıspor-Talasgücü Belediye
SAAT 15.00: Mucur Yabanlı-İskenderunspor
SAAT 15.00: Kapadokya Göreme-Ceyhanspor
SAAT 15.00: İdmanyurdu 1925-İçel İdmanyurdu

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