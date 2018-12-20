Yozgatspor nazara geldi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’da başarılı kanat oyuncusu Murat Kürüm’den sonra kaptan Burak Altunay’da önceki gün trafik kazası geçirdi.

Ankara’da eşi ve bebeği ile birlikte yolda seyir halindeyken başka bir aracın çarpması sonucu takla attı. Olay yerine gelen ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, Burak Altunay ve çocuğunun durumunun iyi olduğu eşinin ise kalça kemiğinin kırık olduğu öğrenildi.



AKGÜN’DEN AÇIKLAMA

Yozgatspor yöneticisi Ahmet Akgün, kaptan Burak Altunay’ın kazasını kendi sosyal medya hesabından duyurdu. Akgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

‘’İkinci kaza haberini bugün üzüntüyle almış bulunuyoruz. Yozgatspor’umuzun takım kaptanı Burak Altunay dün akşam saatlerinde Ankara’da eşi ve küçük çocuğunun da bulunduğu araca başka bir aracın çarpması sonucu araç takla atarken eşinin ve kendisinin yaralandığı öğrenildi. Kendisinde ve çocuğunda çok şükür ağır bir problem olmadığı fakat eşinin kalça kemiğinde kırık olduğunu üzüntüyle öğrendik. Kendisine ve ailesine acil şifalar dilerim’’ dedi.



GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Yozgatspor’un iki başarılı oyuncusunun trafik kazası sonucunda yaralanması nedeniyle birçok kulüp ve taraftar grupları kendi sosyal medya hesaplarından Yozgatspor’a ve kaza yapan Murat Kürüm ile Burak Altunay’a geçmiş olsun mesajları yayınladılar. Burak Altunay’ın kazasının ardından kulüpler ve taraftar grupları,

‘’Yozgatspor camiasını dün şok eden kazadan sonra ikinci kaza haberi takım kaptanı Burak Altunay'dan geldi. Burak Altunay'ın kullandığı araç takla atarken eşi ve kendisinin yaralandığı öğrenildi. Geçmiş olsun Yozgatspor 1959 FK ve Altunay ailesi’’ şeklinde mesajlar yayınladılar.



MURAT TEHLİKEYİ ATLATTI

Öte yandan hafta başında memleketi Diyarbakır’da otomobili ile bir minibüse arkadan çarpması sonucu ağır yaralanan Yozgatspor’un başarılı kanat oyuncusu Murat Kürüm’ün hayati tehlikeyi atlatıldığı öğrenildi. Başarılı oyuncu kaza sonrasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Durumunun giderek iyiye gittiği öğrenilen Murat Kürüm’ün yoğun bakım ünitesinde tedbir amaçlı biraz daha tutulacağı daha sonra bir dizi ameliyatlar geçireceği gelen bilgiler arasında.

