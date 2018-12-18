Yozgatspor nazara geldi

Burak Altunay'ın özel aracıyla hareket halindeyken, bir aracın arkadan çarptığı kazada eşinin hafif yaralandığı, Altunay'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.
18 Aralık 2018 Salı 16:57
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Önceki gün geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan Murat Kürüm'den sonra, Yozgatspor takım kaptanı Burak Altunay da trafik kazası geçirdiği öğrenildi.
Burak Altunay'ın özel aracıyla hareket halindeyken, bir aracın arkadan çarptığı kazada eşinin hafif yaralandığı, Altunay'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.
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