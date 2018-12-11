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YOZGATSPOR MUTLU

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor deplasmanda 4-0 mağlup ettiği Sungurlu Belediyespor müsabakasının sevinci yaşıyor.

YOZGATSPOR MUTLU

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor deplasmanda 4-0 mağlup ettiği Sungurlu Belediyespor müsabakasının sevinci yaşıyor.

11 Aralık 2018 Salı 07:00
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YOZGATSPOR MUTLU

Yozgatspor teknik direktör İbrahim Baş, Sungurlu Belediyespor ile çok zor bir müsabaka oynadıklarını ve haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi. Rakipleri karşısında ilk dakikalardan itibaren baskılı bir futbol ortaya koyduklarını dile getiren başarılı teknik adam, ‘’Ligin bitimine bir hafta kala aldığımız bu galibiyet ile liderliğimizi garanti altına aldık. Bizim ilk hedefimiz ilk yarıyı lider tamamlamaktı ve bunu başardık. Şimdiki hedefimiz ise sezon sonu şampiyonluğa ulaşmak. Sungurlu Belediyespor karşısında takımım gerçekten çok iyi bir mücadele örneği verdi ve rakibimiz karşısında 4-0 sahadan ayrılmayı başardık. Ben taraftarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Sungurlu Belediyespor müsabakasında yüzlerce taraftarımız tribünleri doldurdu ve bizlere 90 dakika destek olarak itici güç oldular. Sungurlu müsabakası sonrasında oyuncularıma bir günlük izin verdim. Bugün kendi tesislerimizde toplanarak ligin ilk yarısının son haftasında konuk edeceğimiz Altınordu Belediyespor müsabakasının hazırlıklarına başlayacağız’’ dedi. 

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