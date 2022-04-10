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Yozgatspor Mucur karşısında

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor bugün Mucur İlçe stadında saat 14.00’da Mucur Yabanlıspor ile karşı karşıya gelecek.

10 Nisan 2022 Pazar 00:58
Yozgatspor Mucur karşısında

Ligin son haftasında galibiyet hedefleyen kırmızı siyahlı ekip, kümede kalma mücadelesi veren rakibini yenmesi durumunda Osmancık Belediyespor ile Ankara TKİspor maçının sonucunu bekleyecek. Yozgatspor, ligin son haftasını üç puan ile kapatır, Osmancık Belediyespor ise Ankara TKİspor’u yenerse ligi kırmızı siyahlı ekip zirvede tamamlayacak ve Üçüncü Lige yükselme Play-Off müsabakalarına katılma hakkı elde edecek. Eğer Ankara TKİspor Osmancık Belediyespor karşısında puan yada puanlar alırsa Play-Off müsabakalarına yükselen takım olacak. Yozgatspor Antrenörü Polat Özkan, bugün kümede kalma mücadelesi veren Mucur Yabanlıspor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Mucur Yabanlıspor’un kümede kalabilmesi için üç puana ihtiyacının aldığını hatırlatan Özkan, ‘’Bizim de ligi zirvede tamamlamamız üçün o üç puanı almak zorundayız. İki takım içinde zor geçecek olan bu müsabakada inşallah gülen taraf biz olacağız. Güçlü rakibimiz karşısında sahadan galibiyet ile ayrılabilirsek Osmancık Belediyespor’un lider Ankara TKİspor’u yenmesini bekleyeceğiz. Umarım bugün her şey bizim istediğimiz gibi olur ve grubumuzu zirvede tamamlarız’’ dedi. 

Son Güncelleme: 09.04.2022 20:01
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