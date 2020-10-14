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YOZGATSPOR MORAL BULDU

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor Ziraat Türkiye Kupası birinci tur müsabakasında Çarşambaspor’u 1-0 mağlup ederek bir üst tura çıktı.

14 Ekim 2020 Çarşamba 00:14
YOZGATSPOR MORAL BULDU

Bu sezon ilk galibiyetini alan kırmızı siyahlı Ziraat Türkiye Kupasında ikinci tura çıkan ilk takım oldu. Müsabakanın ilk 15 dakikalık bölümünde Çarşambaspor karşısında iyi mücadele eden kırmızı siyahlı ekip, bu dakikadan sonra oyunun kontrolünü ev sahibi ekip Çarşambaspor’a bıraktı. Geliştirdiği üst üste ataklarda Yozgatspor’un genç kalecisi Bilal’i geçemeyen ev sahibi ekip Çarşambaspor ilk yarıda istediği golü bulamadı. Yozgatspor ise kontra ataklar ile Çarşambaspor kalesinde gol arasa da son vuruşlarda etkili olamayınca iki takımda soyunma odasına 0-0’lık skor ile gitti. Müsabakanın ikinci yarısında biraz toparlanan Yozgatspor, kalesinde çok pozisyon vermezken kontra ataklar ile rakip kalede gol arayan taraf oldu. 62’inci dakikada Yozgatspor’un kazandığı serbest vuruşu Fatih kullandı. Bu oyuncunun kaleye gönderdiği top üsten farklı şekilde auta çıktı. 63’üncü dakikada Çarşambaspor atağında Muhammet Can kendi aldığı topla sol kanattan Yozgatspor ceza sahasına girer girmez şutunu çekti, kaleci Bilal güçlükle kornere çeldi. 72’inci dakikada Yozgatspor’un ceza sahası ön çizgisinde kazandığı serbest vuruşu Ali Kaan kullandı. Bu oyuncunun kaleye gönderdiği top sol direğe de çarparak filelerle buluştu: 1-0. 74’üncü dakikada gelişen Yozgatspor kontra atağında Ceyhanspor defansının arkasına bırakılan topla buluşan Beytullah, rakip takım defansını 3’e1 yakaladıkları pozisyonda pas vermek yerine topla kendi gitmeyi tercih edince topu kaptırdı ve takımını mutlak golden etti. 76’ıncı dakikada Ceyhanspor ceza sahası ön çizgisinde kazanılan serbest vuruşu Ali Kaan kullandı, bu oyuncunun direk kaleye gönderdiği top baraja çarptı. 83’üncü dakikada ev sahibi takımın geliştirdiği atakta Yozgatspor ceza sahasına gönderilen topu Abdulkadir indirdi meşin yuvarlağa gelişine sert vuran Kaan’ın şutu kaleci Bilal’de kaldı. 90+3’üncü dakikada soldan Yozgatspor ceza sahasına gönderilen topa iyi yükselen Abdulkadir’in şutu üsten az farkla aut. Müsabakada başka gol olmayınca Yozgatspor Ziraat Türkiye Kupası’nda bir üst tura çık ilk takım oldu. 

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YOZGATSPOR MORAL BULDU
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