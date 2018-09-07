Yozgatspor minderde kaldı

Türkiye Büyükler Grekoromen Süper Ligi 6.ve 7.hafta maçları Ankara’da yapıldı. Taha Akgül Spor Salonunda gerçekleşen müsabakalarda takımlar birbirlerini yenebilmek için kıyasıya mücadele etti. Yozgatspor güreş takımı ligin ilk iki sırasını paylaşan ve şampiyonluk mücadelesi veren Rıza Kayaalp’in takımı Ankara ASKİSPOR ve Kayseri Şeker ile karşı karşıya geldi. Güçlü rakiplerine 2-0 yenilen Yozgat ekibi güçlü rakipleri karşısında hiçbir varlık gösteremedi. Kırmızı siyahlı takım aldığı bu mağlubiyetler sonucunda şimdiye kadar topladığı 3 puan ile ligde 5’inci sırada yer aldı.