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Yozgatspor Masterler’de hazırlıklar sürüyor

YOZGATSPOR Masterler takımı Antalya’da gerçekleştirilecek olan turnuvanın hazırlıklarını sürdürüyor.

30 Mart 2021 Salı 00:04
Yozgatspor Masterler’de hazırlıklar sürüyor

 Yozgatspor Masterler Derneği Futbol takımı, hem zinde kalabilmek, hem de Mayıs ayı içerisinde Antalya’da yapılacak olan turnuvaya her yönüyle hazır olabilmek için idmanlarına ara vermeden devam ediyor. Pandemi nedeniyle sık sık bir araya gelemeseler de fizik ve kondisyon olarak en iyi noktaya gelebilmek için ilerlemiş yaşlarına rağmen hazırlıklarını aksatmayan Masterler Takımı, yeni Antrenörleri Nadir Gencel yönetiminde çıktıkları ilk idmanda oldukça iyi bir performans sergilediler. Son olarak geçtiğimiz yıl Antalya’da düzenlenen turnuvada boy gösteren, 32 takım içerisinde üçüncü olarak büyük bir başarıya imza atan Masterler Takımı, pandemi nedeniyle liglerin düzenlenmemesi sonrasında dinlenmeye çekildi. Fırsat buldukça idmanlarını sürdüren, yasakların esnetilmesi ile halı sahada ve büyük sahada fizik ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapan Masterler dün yeni Antrenörleri Nadir Gencel gözetiminde dış sahada bir araya geldiler. Antalya’da yapılacak olan turnuva için ilk idmanlarını yapan ve ara vermelerine rağmen iyi bir görüntü sergileyen masterler, fizik kondisyon ve taktik teknik çalışmalarda eksikliklerini en aza indirmeye çalışacaklar. Yozgatspor Masterler Derneği Futbol takımı Antrenörü Nadir Gencel, yeni sezona en iyi şekilde girebilmek için fırsat bulmaları halinde büyük sahada idman yaptıklarını ifade etti. Takımın yaş ortalamasının büyük olması nedeniyle yükleme yapmanın doğru olmadığını, o nedenle de daha çok toparlayıcı, fizik kondisyon ağırlıklı ve taktik çalışmalara ağırlık verdiklerini belirten Gencel, önümüzdeki haftalardan itibaren daha çok teknik çalışmalar yapacaklarını, çift kale maçlarda da eksikliklerini en aza indireceklerini söyledi.

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