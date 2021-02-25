Yozgatspor Mardin karşısında

Pazar günü oynanan Kahtaspor müsabakası sonrasında teknik direktör Memduh Fidan ile yolları ayıran kırmızı siyahlı ekibi Mardin Fostaspor ile oynayacağı müsabakaya kaleci Antrenörü Hasan Sarıkaya çalıştırdı. Bugün oynanacak olan müsabakaya iyi hazırlandıklarını söyleyen kaleci Antrenörü Hasan Sarıkaya, teknik direktör Memduh Fidan ile yolların ayrılmasının ardından takımı bugün oynanacak olan müsabakaya kendisinin hazırladığını dile getirdi. Mardin Fosfatspor’u yeneceklerine inandıklarını belirten Sarıkaya, ‘’Pazartesi günü başladığımız hazırlıkları dün yaptığımız son antrenman ile tamamladık. Bugün oynayacağımız bu müsabakayı kazanarak takımımızın kötü gidişatına bir dur demek istiyoruz. Bizim kadar oyuncularımızda içerisinde bulunduğumuz durumdan memnun değiller. Ancak her şey daha bitmiş değil. Önümüzdeki müsabakaları kazanmamız durumunda takımımız bulunduğu noktadan kurtulacaktır. Bugün kazanmamız gereken zor bir müsabaka var. Mardin Fosfatspor ile oynayacağımız bu müsabakayı kazanmamız durumunda takımımız moral ve motivasyon açısından iyi duruma gelecek ve üst üste bir galibiyet serisi yakalayacağımıza inanıyorum’’ dedi.