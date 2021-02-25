Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1483
ALTIN
415.068
DOLAR
7.1840
STERLİN
10.1793
EURO
8.7485

Yozgatspor Mardin karşısında

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor bugün Mardin 21 Kasım Stadında saat 13.00’da Mardin Fosfatspor ile karış karşıya gelecek.

25 Şubat 2021 Perşembe 00:22
Yozgatspor Mardin karşısında

Pazar günü oynanan Kahtaspor müsabakası sonrasında teknik direktör Memduh Fidan ile yolları ayıran kırmızı siyahlı ekibi Mardin Fostaspor ile oynayacağı müsabakaya kaleci Antrenörü Hasan Sarıkaya çalıştırdı. Bugün oynanacak olan müsabakaya iyi hazırlandıklarını söyleyen kaleci Antrenörü Hasan Sarıkaya, teknik direktör Memduh Fidan ile yolların ayrılmasının ardından takımı bugün oynanacak olan müsabakaya kendisinin hazırladığını dile getirdi. Mardin Fosfatspor’u yeneceklerine inandıklarını belirten Sarıkaya, ‘’Pazartesi günü başladığımız hazırlıkları dün yaptığımız son antrenman ile tamamladık. Bugün oynayacağımız bu müsabakayı kazanarak takımımızın kötü gidişatına bir dur demek istiyoruz. Bizim kadar oyuncularımızda içerisinde bulunduğumuz durumdan memnun değiller. Ancak her şey daha bitmiş değil. Önümüzdeki müsabakaları kazanmamız durumunda takımımız bulunduğu noktadan kurtulacaktır. Bugün kazanmamız gereken zor bir müsabaka var. Mardin Fosfatspor ile oynayacağımız bu müsabakayı kazanmamız durumunda takımımız moral ve motivasyon açısından iyi duruma gelecek ve üst üste bir galibiyet serisi yakalayacağımıza inanıyorum’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Yozgatspor Mardin Karşısında
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mardin maçına Maraşlı hakem
Mardin maçına Maraşlı hakem
Kızlar Antalya’dan buruk döndü
Kızlar Antalya’dan buruk döndü
Kızlar yalnız kalmadı
Kızlar yalnız kalmadı
Yozgatspor Sarıkaya’ya emanet
Yozgatspor Sarıkaya’ya emanet
Yönetim toplandı
Yönetim toplandı
Spora pandemi etkisi
Spora pandemi etkisi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim