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Yozgatspor Malatya’da

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor yarın deplasmanda Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile oynayacağı müsabaka için Malatya’ya gitti.

14 Mart 2020 Cumartesi 03:38
Yozgatspor Malatya’da

Teknik direktör Cemal Çıldır gözetiminde Yozgat’taki son antrenmanını yapan kırmızı siyahlı ekip dün Malatya’ya gitti. Bugün son hazırlığını tamamlayacak olan kırmızı siyahlı ekip maç saatini beklemeye koyuldu. Yozgatspor teknik direktörü Cemal Çıldır, yarın deplasmanda seyircisiz oynanacak olan müsabakada mutlak galibiyet hedeflediklerini söyledi. Ligde bire bir rakiplerinden biri olan Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile oynayacakları müsabakaya iyi hazırlandıklarını dile getiren Çıldır, ‘’Güçlü rakibimizi kendi evinde yenerek alt sıralar ile aramızdaki puan farkını açmak istiyoruz. Seyircisiz oynanacak olan müsabakadan sahadan galibiyet ile ayrılan tarafın bizim olacağımıza inanıyoruz’’ dedi. 

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Yozgatspor Malatya’da
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