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YOZGATSPOR-MALATYA: 0-0

TFF Üçüncü Lig Üçüncü Grupta mücadele eden Yozgatspor 1959 FK, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

YOZGATSPOR-MALATYA: 0-0

TFF Üçüncü Lig Üçüncü Grupta mücadele eden Yozgatspor 1959 FK, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

04 Kasım 2019 Pazartesi 04:04
YOZGATSPOR-MALATYA: 0-0

Bozok Şehir Stadyumunda oynanan maçtan gol sesi çıkmadı. Malatya Yeşilyurt Belediyespor’u ağırlayan Yozgatspor, kendi evinde sahadan bir puan ile ayrıldı. Ligin 17’nci sırasında bulunan Malatya temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor da Yozgat deplasmanından 1 puan alarak evine döndü. Dakika 12: Aytaç’ın ceza sahasından kullandığı serbest vuruş, kaleci Emrah’ın kucağında kaldı. Dakika 18: Hamdi Tayfun’un rakip kaleye şutu kale üstünden auta çıktı. Dakika 20: Sol kanattan Aytaç’ın yaptığı ortada, topu önünde bulan Hamdi Tayfun’un şutu az farkla auta çıktı. Dakika 24: Yeşilyurt Belediyespor yaptığı kontra atakta top Mustafa Pınar ile buluştu, Mustafa’nın sert şutunu Yozgatspor savunması kornere gönderdi. Dakika 26: Topu bir anda önünde bulan Yeşilyurtlu Ramazan Çavuş’un sert şutunu kaleci Göksal tek yumrukla kornere çelmeyi başardı. Dakika 28: Yeşilyurt’un kornerinde Erhan’ın kafa vuruşu dışarıya çıktı. Bu dakika itibariyle rakibin kalemizdeki baskısı arttı. Dakika 34: Yozgatspor’un serbest vuruşunda Uğur’un şutu rakip takım barajını geçemedi. Dakika 40: Rakip oyunca Selim Dağ’ın sert şutu az farkla üstten auta çıktı. Dakika 44: Aytaç’ın sol çizgiden kale içine yerden yaptığı ortaya kimse dokunamayınca, top direğin dibinden dışarı çıktı. Dakika 50: Yeşilyurt’un kullandığı kornerde topa yükselen Enes’in kafa vuruşu kalecide kaldı. Dakika 58: Rakip oyuncu Mustafa Pınar’ın şutu auta çıktı. Dakika 61: Aytaç’ın serbest vuruşu yine rakip takım barajını aşamadı. Dakika 62: Abdulsamet’in sol taraftan ceza sahası dışından çektiği sert şut auta çıktı. Dakika 74: Oğuzhan ceza alanı içinde önüne aldığı topu kaleye gönderdi, etkisiz şut dışarıya çıktı. DK 84: Ceza alanı içinde ara pasla topu önünde bulan Beytullah’ın şutu kalecide kaldı. Maçta 90 dakikanın sonunda hakem tarafından verilen ilave 4 dakikada da gol sesi çıkmayınca maç golsüz eşitlikle tamamlandı.

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YOZGATSPOR-MALATYA: 0-0
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