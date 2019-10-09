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Yozgatspor maç saatini bekliyor

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor bugün Modafenspor ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını teknik direktör Fatih Kavlak gözetiminde yaparak maç saatini beklemeye koyuldu.

Yozgatspor maç saatini bekliyor

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor bugün Modafenspor ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını teknik direktör Fatih Kavlak gözetiminde yaparak maç saatini beklemeye koyuldu.

09 Ekim 2019 Çarşamba 00:00
Yozgatspor maç saatini bekliyor

Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan, takımının son zamanlarda istemedikleri sonuçlar aldığını ancak her geçen gün daha da iyiye gittiklerini söyledi. Bugün konuk edecekleri Modafen takımını yeneceklerine ve kötü gidişata bir dur diyeceklerine inandığını vurgulayan kırmızı siyahlı ekibin patronu, ‘’Son haftalarda kötü günler geçiriyoruz. Üst üste yaşadığımız puan kayıpları hepimizi üzdü. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız toplantılar sonrasında takımın daha da iyi olacağı yönünde sinyalleri aldık. Bugün Modafenspor ile oynayacağız. Bu müsabaka için takımımız iyi çalıştı. Rakibimizi yenerek kötü gidişata bir dur diyeceğimizi düşünüyorum. Her geçen gün daha da iyiye giden takımımız, bugün Modafen karşısında daha da atak oynayacak bir Yozgatspor izleyeceğimizi düşünüyorum’’ dedi.

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Yozgatspor Maç Saatini Bekliyor
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