Yozgatspor maç saatini bekliyor

Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan, takımının son zamanlarda istemedikleri sonuçlar aldığını ancak her geçen gün daha da iyiye gittiklerini söyledi. Bugün konuk edecekleri Modafen takımını yeneceklerine ve kötü gidişata bir dur diyeceklerine inandığını vurgulayan kırmızı siyahlı ekibin patronu, ‘’Son haftalarda kötü günler geçiriyoruz. Üst üste yaşadığımız puan kayıpları hepimizi üzdü. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız toplantılar sonrasında takımın daha da iyi olacağı yönünde sinyalleri aldık. Bugün Modafenspor ile oynayacağız. Bu müsabaka için takımımız iyi çalıştı. Rakibimizi yenerek kötü gidişata bir dur diyeceğimizi düşünüyorum. Her geçen gün daha da iyiye giden takımımız, bugün Modafen karşısında daha da atak oynayacak bir Yozgatspor izleyeceğimizi düşünüyorum’’ dedi.