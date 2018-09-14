Yozgatspor Lige yöneldi

Kırmızı siyahlı ekibin futbolcuları Pazar günü önce teknik heyetle sonrasında da kulüp yönetimi ile bir araya gelecek. Yapılacak toplantılarda sezon öncesinde gerçekleştirilen kamp programları, hazırlık maçları, kupa müsabakası gibi konuların genel değerlendirilmesi yapılacak. Takımdaki eksiklikler, aksaklıklar ele alınacak. Lig hedefi bir kez daha hatırlatılıp, gerekli uyarılar yapılacak. Teknik heyet Kulüp Yönetimine süreç ile ilgili vereceği rapor incelenip, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulacak.