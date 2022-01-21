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Yozgatspor lige yöneldi

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, 30 Ocak tarihinde Ankara DSİspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

21 Ocak 2022 Cuma 00:45
Yozgatspor lige yöneldi

Yozgat’ta uzun süredir kamp çalışmalarını sürdüren kırmızı siyahlı ekip Ankara DSİspor’u taraftarının da desteğini arkasına alarak yenerek lige güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Yozgatspor Teknik Direktöre Polat Özkan, ligin ikinci yarısında çok daha iyi şeyler yapacaklarına inandığını söyledi. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerine dikkat çeken Özkan, ‘’Kondisyon ağırlıklı geçen kamp dönemimizin son haftasında teknik ve taktik antrenmanlara yöneldik. Kamp çalışmalarımızı bu hafta sonu itibariyle tamamlayıp ligin ikinci yarısında Ankara DSİspor ile oynayacağımız müsabakaya yöneleceğiz. Ligin ilk devresinde erteleme müsabakasında 1-0 yendiğimiz rakibimizden taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak rövanşı da kazanmak istiyoruz’’ dedi. 

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