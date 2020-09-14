Yozgatspor Lige yöneldi

Yozgat’ta yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı siyahlı ekip, hafta sonu başlayacak olan lig müsabakalarının ilk haftasında Büyük Çekmece Tepecikspor ile karşı karşıya gelecek. Kamp programını tamamlayan Yozgatspor, artık lige yöneldi. Teknik direktör Nihat Tinel gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalara yoğunlaştı. Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, iyi bir hazırlık döneminin ardından artık lig haftasının gelip çattığını söyledi. Ligin ilk haftasında İstanbul deplasmanına çıkacaklarını hatırlatan Tinel, ‘’Yoğun bir çalışma temposunun ardından lig haftasına girdik. Büyük Çekmece Tepecikspor ile Pazar günü deplasmanda oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başladık. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik ve takım içerisindeki uyum sorunlarını büyük ölçüde aştık. Takımımızın tabi ki eksiklikleri var bu eksikliklerin giderilmesi için de yönetimimiz ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak mazeretlerin arkasına sığınmıyoruz ve Büyük Çekmece Tepecikspor ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlanıp lige galibiyet ile başlamak istiyoruz’’ dedi.