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Yozgatspor lige hazırlanıyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor ligin ikinci yarısı için hazırlıklarını teknik direktör Polat Özkan gözetiminde sürdürüyor.

07 Ocak 2022 Cuma 00:17
Yozgatspor lige hazırlanıyor

 Ligin ikinci yarısında zirveyi hedefleyen kırmızı siyahlı ekip çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Kırmızı siyahlı ekibin teknik patronu Polat Özkan, Ligin ilk devresinde istemedikleri puan kayıpları yaşamalarına rağmen halen zirve yarışından kopmadıklarını, bu yarışı ligin ikinci yarısında da sürdüreceklerini söyledi. Yönetim ile yaptığı görüşmeler neticesinde takımın eksik bölgelerine takviye istediğini dile getiren Özkan, ‘’Şuanda mevcut kadromuz ile çalışmaların yoğun bir şekilde sürüyor. Takımımızın ikinci yarıda başarılı olabilmesi için takviye şart. Ancak gerekli takviyeler yapılmaması durumunda ligin ikinci yarısında mevcut oyuncularımız ile sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız ve yine zirveye oynayacağız’’ dedi. 

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