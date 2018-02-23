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YOZGATSPOR LİDERE BİLENİYOR

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor, Pazar günü deplasmanda lider Nevşehirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Bozok Stadında yaptığı antrenman ile sürdürdü.

YOZGATSPOR LİDERE BİLENİYOR

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor, Pazar günü deplasmanda lider Nevşehirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Bozok Stadında yaptığı antrenman ile sürdürdü.

23 Şubat 2018 Cuma 07:00
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YOZGATSPOR LİDERE BİLENİYOR

Teknik direktör Aydın Yavuz gözetiminde çalışmalarını sürdüren kırmızı siyahlı ekip, Nevşehirspor ile oynayacağı maçı kazanarak yollarına devam etmek istiyorlar.  Yozgatspor teknik direktörü Aydın Yavuz, Pazar günü oynanacak maçın iki takım açısından da zorlu geçeceğini söyledi. Kaybeden takımın şansını yitireceğini dile getiren Yavuz, “Nevşehir takımının oyuncu potansiyeli ve kalitesini biliyoruz. Hafta boyunca Nevşehir ile ilgili gerekli çalışmalarımızı yaptık. Nevşehir kendi sahasında oynamanın verdiği avantajla baskı kurmak isteyecek. Biz de sabırlı oynayıp, sonuca gideceğiz” dedi.Tecrübeli teknik adam sakat ve cezalı oyuncularının bulunmadığına değinerek, zorlu maçta rotasyona gideceklerini ifade etti. Yavuz, zorlu maçta kendilerinin biraz daha rahat olduklarına vurgu yaparak, Nevşehir’in üzerindeki baskıdan yararlanacağını belirtti. Alınacak sonucun iki takımın geleceğini belirleyeceğini aktaran Aydın, “Biz hafta boyunca oyuncularımızı moralli tutmaya çalıştık. Talasgücü maçında kaybedilen iki puan takımı olumsuz etkiledi. Kazanmamız gereken maçtan beraberlikle çıktık. Bu tür maçların arkasından oyuncuları moralli ve diri tutmak zordur. Biz oyuncularımızla görüşerek, Talasgücü maçının telafisini Nevşehir’de yapabileceğimizi anlattık. Biz Nevşehir’den istediğimiz sonuçla döneceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

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