Yozgatspor lidere bileniyor

Teknik direktör Polat Özkan gözetiminde Bozok stadı dış sahasında çift kale müsabaka yaparak teknik ve taktik çalışması gerçekleştiren kırmızı siyahlı ekip, güçlü rakibini yenerek zirvenin yeni sahibi olmayı istiyor. Yozgatspor teknik direktörü Polat Özkan, lider Ankara TKİspor’u konuk edeceklerini söyledi. Güçlü rakiplerini Pazar günü taraftarlarının da desteğini arkasına alarak yenmek istediklerini dile getiren Özkan, son iki müsabakada üç puan aldıklarını, topladıkları 6 puanın anlam kazanması için mutlaka Ankara TKİspor’u yenmeleri gerektiğini vurguladı. Çok iyi çalıştıklarını ve lideri yenebilecek güçte olduklarını altını çizen Özkan, bu müsabakada taraftarlarının desteğine büyük ihtiyaç duyduklarını ve Pazar günü saat 14.00’da kırmızı siyahlı renklere gönül veren herkesi müsabakaya davet ettiğini sözlerine ekledi.