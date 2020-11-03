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Yozgatspor kupaya yöneldi

Yozgatspor Ziraat Türkiye Kupası Üçüncü Turunda Kırşehir Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

03 Kasım 2020 Salı 00:55
Yozgatspor kupaya yöneldi

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası Üçüncü Turunda Kırşehir Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başladı. Hafta sonu deplasmanda İskenderunspor’a mağlup olan kırmızı siyahlı ekip, Hatay dönüşünde teknik direktör Nihat Tinel gözetiminde Perşembe günü deplasmanda Kırşehir Belediyespor ile oynayacağı müsabakaya hazırlanıyor. Türkiye kupasında bir üst tura yükselmeyi hedefleyen kırmızı siyahlı ekip bu müsabakaya iyi hazırlanıp güçlü rakibini yenerek moral bulmayı da amaçlıyor. 

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