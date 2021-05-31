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Yozgatspor küme düştü

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi’nde iki sezon mücadele edebilen Yozgatspor’un küme düştüğü Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tescillendi.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 00:50
Yozgatspor küme düştü

  Geçtiğimiz hafta içerisinde Türkiye Futbol Federasyonu’na Üçüncü Lig’de bu sene için düşmenin kaldırılması yönünde müracaatta bulunan misli.com Üçüncü Liginden küme düşen takımların talepleri olumsuz yanıt verilirken, Türkiye Futbol Federasyonu ligleri tescilleyerek aralarında Yozgatspor’un da bulunduğu takımların bir alt kümeye düşmelerini onayladı. İki sezon önce Bölgesel Amatör Ligi’nden Üçüncü Lige çıkma başarısı gösteren ve iki sezondur Üçüncü Ligi’nde kümede kalma mücadelesi veren kırmızı siyahlı ekip önümüzdeki seneden itibaren yeniden Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele edecek. Üçüncü Lige yükseldiği sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Yozgatspor, yanlış oyuncu ve teknik ekip seçimleri nedeniyle kümede kalma mücadelesi vermiş, pandemi nedeniyle lig yarıda kalınca küme düşmekten kurtulmuştu. Geçtiğimiz sezona yine şampiyonluk parolası ile başlayan Yozgatspor, bir önceki sezonda olduğu gibi yönetimin en iyisini biz biliyoruz mantığı ile yine yanlış teknik ekip ve oyuncuları kadrosuna katması ile kümede kalma mücadelesi vermişti. Sezonu son sırada tamamlayan kırmızı siyahlı ekipte yönetim bir umut için küme düşen diğer üçüncü lig takımlarının yöneticileri ile birlikte TFF’nin kapısını çaldı. Ancak istediğini alamayan kırmızı siyahlı ekibin küme düşmesi tescillenirken, önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig’de Sorgun Belediyespor ve Çayıralan Esnafspor ile birlikte mücadele edecek. 

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Yozgatspor Küme Düştü
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