Ana SayfaSpor

Yozgatspor kötü başladı

17 Ocak 2017 Salı 06:33
Bu haber 32 kez okundu

Bölgesel Amatör Lig Altıncı Grup’taki temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK ligin ikinci yarısında ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Nevşehir Gençlikspor’a 1-0 mağlup olarak kötü bir başlangıç yaptı.

Yozgatspor kötü başladı
Devre arası kampını Antalya’da yapan daha sonra Nevşehir Gençlikspor maçının hazırlıklarını yapmak üzere Yozgat’a gelen kırmızı siyahlı ekip yaklaşık 10 gündür bu maça hazırlanıyordu.
Pazar günü deplasmanda karşılaştığı rakibi karşısında özellikle ilk yarı vasatın altında bir oyun sergileyen Yozgatspor güçlü rakibi karşısında 90 dakikayı 1-0 mağlup tamamlayarak mucize olarak gördüğü şampiyonluk hayalini rafa kaldırmak durumunda kaldı. 
Sezon başında Yahya Ünal ile anlaşan ancak teknik adamın takıma oynattığı futbol ile eleştirilerin odağı olmasının ardından gecikmeli de olsa takımdan gönderilmiş yerine ise Yozgatlı isimlerden oluşan yeni bir teknik ekip getirilmişti.
Yozgatlı Feridun Dündar teknik direktör olurken, yardımcılıklarını ise Nihat Tinel ve Şaban Şehiner üstlenmişti. Yozgatlılardan oluşan teknik ekip göreve geldiğinden bu güne kadar Nevşehir Gençlikspor maçı ile birlikte 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile başarılı bir grafik çizmesine karşılık sezonun ilk 4 maçlık periyodunda alınan mağlubiyetler takımın şampiyonluk yarışında kopmasında büyük bir etki olmuştur. Kırmızı siyahlıların bundan sonra çizeceği yol haritası merak konusu.
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2017 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim