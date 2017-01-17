Yozgatspor kötü başladı

Devre arası kampını Antalya’da yapan daha sonra Nevşehir Gençlikspor maçının hazırlıklarını yapmak üzere Yozgat’a gelen kırmızı siyahlı ekip yaklaşık 10 gündür bu maça hazırlanıyordu.

Pazar günü deplasmanda karşılaştığı rakibi karşısında özellikle ilk yarı vasatın altında bir oyun sergileyen Yozgatspor güçlü rakibi karşısında 90 dakikayı 1-0 mağlup tamamlayarak mucize olarak gördüğü şampiyonluk hayalini rafa kaldırmak durumunda kaldı.

Sezon başında Yahya Ünal ile anlaşan ancak teknik adamın takıma oynattığı futbol ile eleştirilerin odağı olmasının ardından gecikmeli de olsa takımdan gönderilmiş yerine ise Yozgatlı isimlerden oluşan yeni bir teknik ekip getirilmişti.

Yozgatlı Feridun Dündar teknik direktör olurken, yardımcılıklarını ise Nihat Tinel ve Şaban Şehiner üstlenmişti. Yozgatlılardan oluşan teknik ekip göreve geldiğinden bu güne kadar Nevşehir Gençlikspor maçı ile birlikte 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile başarılı bir grafik çizmesine karşılık sezonun ilk 4 maçlık periyodunda alınan mağlubiyetler takımın şampiyonluk yarışında kopmasında büyük bir etki olmuştur. Kırmızı siyahlıların bundan sonra çizeceği yol haritası merak konusu.