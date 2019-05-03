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YOZGATSPOR KORKUSUZ

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi şampiyonu Yozgatspor, Ordu 19 Eylül stadında Kelkit Belediye Hürriyetspor ile oynayacağı müsabakanın taktik çalışmasını yapacak.

YOZGATSPOR KORKUSUZ

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi şampiyonu Yozgatspor, Ordu 19 Eylül stadında Kelkit Belediye Hürriyetspor ile oynayacağı müsabakanın taktik çalışmasını yapacak.

03 Mayıs 2019 Cuma 00:00
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YOZGATSPOR KORKUSUZ

Bugün saat 19.30’da Kelkit Belediyespor ile TFF Üçüncü Ligi’ne yükselme Play-Off müsabakasını oynayacağı Ordu Atatürk stadında antrenman yapacak olan kırmızı siyahlı ekipte teknik direktör İbrahim Baş, Play-Off müsabakasında oynatacağı taktiği ve kafasındaki ilk 11’i belirleyecek. Pazar günü sahadan galip ayrılan tarafın kendilerinin olacağına inandığını dile getiren Baş, ‘’Kelkit Belediye Hürriyespor ile oynayacağımız final müsabakasına çok iyi hazırladık. Oyuncularımız bu müsabakaya her açından tam manasıyla hazırlar. Taraftarlarımızın da desteğini arkamıza alarak Allah’ın izniyle Ordu’da şampiyonluk turu atacağız’’ dedi. 

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Mesut 2019-05-03 07:56:34

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