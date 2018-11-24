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YOZGATSPOR KORKUSUZ

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 4'üncü Grupta şampiyonluk mücadelesi veren lider Yozgatspor, Ladik Belediyespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

YOZGATSPOR KORKUSUZ

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 4'üncü Grupta şampiyonluk mücadelesi veren lider Yozgatspor, Ladik Belediyespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 08:27
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YOZGATSPOR KORKUSUZ

Kırmızı siyahlı ekip, deplasmanda oynayacağı karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak, seriyi sürdürmenin hesaplarını yapırken, her zaman olduğu gibi en büyük güvencesi taraftarları olacak. Kırmızı siyahlı ekibin Yozgat ve Ankara'daki taraftar grupları Ladik'e adeta çıkartma yapmaya hazırlanıyor. Ladik Belediyespor'un ilçe sahasının yetersizliği nedeniyle 50 taraftarlık kontajan ayırmasına karşılık, taraftarların maçın oynanacağı saha etrafında toplanıp, takıma destek verebilmenin hesabıyla geceden itibaren yola çıkmaya başlayacakları, ertesi günü sabahın erken saatlerine kadar çıkışın devam edeceği bildirildi.

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YOZGATSPOR KORKUSUZ
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