YOZGATSPOR KORKUSUZ

Kırmızı siyahlı ekip, deplasmanda oynayacağı karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak, seriyi sürdürmenin hesaplarını yapırken, her zaman olduğu gibi en büyük güvencesi taraftarları olacak. Kırmızı siyahlı ekibin Yozgat ve Ankara'daki taraftar grupları Ladik'e adeta çıkartma yapmaya hazırlanıyor. Ladik Belediyespor'un ilçe sahasının yetersizliği nedeniyle 50 taraftarlık kontajan ayırmasına karşılık, taraftarların maçın oynanacağı saha etrafında toplanıp, takıma destek verebilmenin hesabıyla geceden itibaren yola çıkmaya başlayacakları, ertesi günü sabahın erken saatlerine kadar çıkışın devam edeceği bildirildi.