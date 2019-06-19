YOZGATSPOR KONUŞULDU

. Yozgatspor yönetimi tarafından organize edilen toplantıda Yozgatspor’un dünü ve bundan sonra atılacak adımlar hakkında görüş alış verişinde bulunuldu. Yeni sezon öncesinde takımın durumu, yapılması gerekenler, yeni yönetimin nasıl oluşturulacağı konularında görüş alış verişinde bulunuldu. Yozgatspor ile ilgili fikri olanlar ve Yozgatspor’u destekleyen taraftarların da katılımı ile geniş çaplı yapılan toplantıda herkes Yozgatspor hakkında yapılması gerekenleri ve bundan sonra ne olması gerektiği yönündeki fikirlerini Yozgatspor yönetimi ile paylaştılar.