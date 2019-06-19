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YOZGATSPOR KONUŞULDU

TFF Üçüncü Ligi’nin yeni ekiplerinden Yozgatspor, dün Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür Merkezinde düzenlenen toplantı ile masaya yatırıldı

YOZGATSPOR KONUŞULDU

TFF Üçüncü Ligi’nin yeni ekiplerinden Yozgatspor, dün Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür Merkezinde düzenlenen toplantı ile masaya yatırıldı

19 Haziran 2019 Çarşamba 00:00
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YOZGATSPOR KONUŞULDU

. Yozgatspor yönetimi tarafından organize edilen toplantıda Yozgatspor’un dünü ve bundan sonra atılacak adımlar hakkında görüş alış verişinde bulunuldu. Yeni sezon öncesinde takımın durumu, yapılması gerekenler, yeni yönetimin nasıl oluşturulacağı konularında görüş alış verişinde bulunuldu. Yozgatspor ile ilgili fikri olanlar ve Yozgatspor’u destekleyen taraftarların da katılımı ile geniş çaplı yapılan toplantıda herkes Yozgatspor hakkında yapılması gerekenleri ve bundan sonra ne olması gerektiği yönündeki fikirlerini Yozgatspor yönetimi ile paylaştılar. 

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