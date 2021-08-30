Yozgatspor kongreye gidiyor

İki sezondur misli.com Üçüncü Ligi’nde mücadele eden ve bu sezen ligi son sırada tamamlayarak Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’ne düşen Yozgatspor yarın saat 1.00’da Olağanüstü Genel Kurul toplantısını gerçekleştirecek. Yozgatspor sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ‘’Yozgatspor Olağanüstü kongresi 31 Ağustos Salı günü Saat 11.00’da yapılacak. Ayrıca yeni sezon için BAL katılım ücreti yatırılmış ve gerekli evraklar TFF’ye iletilmiştir. Geçen sezondan sözleşmeleri devam eden futbolcularımıza ilaveten yeni transferlerle ilgili görüşmeler de devam etmektedir. TFF'nin lig başlangıç tarihi ve grupları açıklamasından sonra takım toplanacak ve hazırlıklara başlayacaktır’’ denildi.