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Yozgatspor Kongresi ertelendi

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Yozgatspor’un dün yapılması planlanan kongresi çoğunluk sağlanamadığı gerekçesi ile ertelendi.

01 Eylül 2021 Çarşamba 00:16
Yozgatspor Kongresi ertelendi

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Üçüncü Ligi’ni son sırada tamamlayarak küme düşen Yozgatspor’da yönetim olağanüstü kongre kararı almıştı. Dün Cumhuriyet Alanında yapılması planlanan kongrede çoğunluk sağlanamadığı 7 Eylül Salı günü Kulüp Binasında çoğunluk aranmaksızın yeniden kongre gerçekleştirilecek. Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan yaptığı açıklamada, Yozgatspor’un bugün ki bulunduğu durumun herkesi üzdüğü gibi kendisini de çok üzdüğünü söyledi. Yozgat’ın bu seviyelerde olmaması gerektiğini, daha iyi yerlerde olması gerektiğini ama kötü bir sezon yaşadıklarını ve o kötü gidişin etkilerinin de hala sürdüğünü ifade eden Arslan, ‘’Yeni sezonun başlama tarihi yaklaştı muhtemelen 17 ya da 24 Ekimde başlayacak. Bunla ilgili hazırlıklarında tabi biran önce yapılması lazım. Bu noktada bizlerde bir kısım taraftarların beklentisine, isteklerine uygun şekilde bugün saat 11.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda kongre yapmak istedik. Maalesef yönetici arkadaşlar burada 116 tane kulübün üyesi var şu anda bu kayıtlı 116 üyeden sadece yaklaşık 25 30 civarında katılım oldu. Tabi bu kongreyi başlatmak için yeterli değil, çoğunluk yok. Yozgatspor’un ne durumda olduğunu kamuoyu bir kez daha görmüş oldu. Umarım bir kez daha sağda solda konuşup, Yozgatspor’u ve bizi yıpratmaya çalışanlar biraz daha düşünerek konuşurlar. Yalnız hemşerilerimiz şundan emin olsun ki gücümüz yettiği kadar Yozgatspor’un bulunduğu bu noktadan kurtulup daha üst liglere çıkması için gerekeni yapacağız. Biraz daha farklı bir yönetim biraz daha fazla katılımlı bir yönetim oluşturmak için çalışmalarımız var. Yozgatspor’a maddi destek sağlayabilmek için bir takım çalışmalarımız var. Tabi ki vilayetin Yozgatspor’a da ilgisizliği dikkat çekilmesi gereken bir konudur ve sosyal medyada sürekli Yozgatspor’u konuşanların, konuşturanların gerçek manada Yozgatspor’a ilgisizliği de değerlendirilmesi gereken bir konudur. Yapacak bir şey yok isterdik ki bugün çoğunluk sağlansın, kongremizi tamamlayalım ama sağlanmadı. Bunun takdirini ve yorumunu size bırakıyorum. Umarım önümüzdeki hafta kongremizi tamamlamış olacağız. Transfer için kongreyi bekleyemeyiz çünkü zaman çok dar. Bir taraftan biz önümüze bakıyoruz. Transferle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Geçen yıldan 9 futbolcumuzun sözleşmesi devam ediyor, onlarla devam edeceğiz. 6 futbolcuyla anlaşmamızı yaptık, kamp başladığında gelip katılacaklar. 7- 8 futbolcuyla da görüşmelerimiz devam ediyor. 21 kişilik bir takım oluşturacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Transfer çalışmalarında ve federasyona karşı yükümlülüklerimizi yerin getirme konusunda hiçbir eksik yok. Şu anda Yozgatspor yarın lig başlasa lige katılacak durumdadır ama isteriz ki çok güçlü bir takım kuralım.  Teknik heyet için kongreyi bekledik aslında muhtemelen bu hafta içerisinde teknik heyetle de ilgili kararımızı veririz. Müsabakaları oynamak için federasyona tercihimizi birinci olarak Yerköy ilçe Stadyumu, ikinci olarak da Yozgat dış saha olarak bildirdik’’ dedi. 

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Yozgatspor Kongresi Ertelendi
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