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Yozgatspor-Kırşehirspor analizi!

09 Şubat 2017 Perşembe 05:16
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Yozgatspor ile Yeşil Kırşehirspor pazar günü Kırşehir Ahi Stadyumunda lig tarihinde 6'ıncı kez karşı karşıya gelecekler. Bu sezon şampiyonluğa erken havlu atan Yozgatspor ve Kırşehirspor'da tek hedef var oda 3 puan.

Yozgatspor-Kırşehirspor analizi!
İki komşu il olan ve her derbileri büyük heyecana sahne olan Yozgatspor-Kırşehirspor mücadelesini futbolsever şimdiden dört gözle beklemeye başladılar. 
Lig tarihinde 19 Şubat Pazar günü Kırşehir Ahi Stadyumun'da 6'ıncı dev randevuya çıkacak olan iki takımda kazanmak istiyor. Daha önce 5 kez karşı karşıya gelen Yozgatspor ile Kırşehirspor arasında çekişmesinde Yozgatspor 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken Kırşehirspor ise rakibine karşı sadece 1 galibiyet elde edebildi ve 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
6. Grupta rahat bir şekilde ilerleyen Yeşil Kırşehirspor ile Yozgatspor 18. hafta maçında karşılaşacaklar.  İç Anadolu derbisi 12 Şubat Pazar günü Kırşehir Ahi Stadyumunda oynanacak. İki takım arasında ki ilk yarıda ki maçı 2-1'lik skorla Yozgatspor kazanmıştı.
Lig tarihlerinde 6'ıncı kez karşı karşıya gelecek olan Kırşehirspor ile Yozgatspor arasında puan anlamında 6 puan fark bulunuyor.
Ligde şuana kadar geride kalan 17.hafta sonunda Yozgatspor topladığı 27 puanla 4'üncü sırada yer alırken ligde 1 maçı eksik olan Yeşil Kırşehirspor ise topladığı 21 puan sonunda 6'ıncı sırada kendisine yer buldu.
Pazar günü sahasında İç Anadolu Derbisinde Yozgatspor'u konuk edecek olan Kırşehirspor bu sezon evinde adeta aslan kesiliyor.
Yeşil-Beyazlı ekip bu sezon kendi sahasında oynadığı 8 maçta 6 galibiyet ve yanlızca 2 mağlubiyet elde ederken iç sahada topladığı 18 puanla başarılı bir grafik elde etmesinin yanı sıra kendi evinde kolay kolay rakiplerine kaybetmeyen bir takım kimliği de sergilemeye devam etti.
Kırşehirspor derbi mücadelesinde ise rakibi Yozgatspor'la kendi sahasında hafta sonu 3'üncü kez konuk ederken daha önce kendi evinde ağırladığı 2 maçta rakibi karşısında 1 galibiyet, 1 de mağlubiyet elde etti.
Derbi mücadelesinde Pazar günü Kırşehirspor'a konuk olacak olan Yozgatspor ise deplasmanda inişli çıkışlı bir grafik sergiledi.
Kırmızı Siyahlı takım deplasmanda oynadığı 8 maçta sahadan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonunda yalnızca 8 puan elde ederek bu sezon tarihinin en kötü deplasman karnesine ulaştı.
Rakibi Kırşehirspor'u ise deplasmanda yalnızca 1 kez mağlup edebilen Yozgatspor rakibini bu hafta 2'inci kez mağlup etmenin mücadelesini verecek.

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