YOZGATSPOR KENDiSiNi YORMADI

Müsabakaya hızla başlayan Yozgatspor ilk dakikalardan itibaren rakip kalede gol aramaya çalıştı. Birinci dakikada sağ kanattan gelişen atakta Esosa'nın ortasında Hüseyin Çelik'ten önce Safranbolu Belediyespor defansı araya girince Yozgatspor golden oldu. İlerleyen dakikalarda da kırmızı siyahlı ekiq üst üste ataklar geliştirerek rakip kalede gol aramaya çalıştı. karşılıklı ataklar ile geçilen mücadelede Yozgatspor 38'inci dakikada geliştirdiği kontra atakta top Safranbolu Belediyespor defansına çarparak kornere çıktı. Korner atışınca ceza sahasına yapılan ortaya iyi yükselen Burak Altunay'ın kafa şutu filelerle buluştu: 1-0. Bu dakikadan itibaren Yozgatspor rakip kalede ikinci gol için yüklenmeye başladı. Kırmıza siyahli ekip, 44'üncü dakika firikik kazandı. Safranbolu Belediyespor ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Hüseyin Çelik, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı bir kez daha rakip ağlara bırakırken ilk yarının da skorunu belirledi: 2-0. 54. dakikada Esosa sol kanattan kendi aldığı topla Safranbolu Belediyesporlu oyuncuları çalımlayarak ceza sahasına kadar girdi. Sol çaprazdan kaleye gönderdiği topu kaleci güçlükle kornere çeldi. İkinci yarıda Yozgatspor rakip geliştirdiği ataklar ile gol ararken Safranbolu Belediyespor defansını geçemedi. 65. dakikada sol kanattan gelişen Yozgatspor atağında Burak Emre Kayan'ın ceza sahasına gönderdiği topu Safranbolu Bledeyispor defansı uzaklaştırdı. 60. dakikada Safranbolu Belediyespor'un kazandıgı serbet vuruşta Yozgatspor kalesine gönderilen top direkten döndü dönen topu Furkan Özer tamamladı. 66. dakikada Muhammed'in kornerden folsolu direk kaleye gönderdiği topu Safranbolu Belediyespor kalecisi güçlükle uzaklaştırdı. Müsabaka başka gol olmayınca Yozgatspor sahadan 2-1'lik üstünlük ile ayrıldı. kırmızı siyahlı ekip aldığı bu galibiyet ile puanını 43'e çıkartırken en yakın takipçileri Çarşambaspor ile Ünyespor arasındaki puan farkını 8'e yükseltti.

Ligin İlk yarısının tamamlanmasının ardından devre arası tatili için memleketi Diyarbakır'a giderken trafik kazası geçirerek ağır yaralanan günlerce yoğun bakımda kadıktan sonra hızlı bir iyileşme süreci geçiren Yozgatspor'un başarılı oyuncusu Murat Kürüm uzun bir aradan sonra tekrar formasına kavuştu. Safranbolu Belediyespor müsabakasının son dakikalarında oyuna giren başarılı kanat oyuncusu kendini göstermeye fırsat bulamadı.