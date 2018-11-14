YOZGATSPOR KENDiNDEN EMiN

Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, ligde bütün müsabakalarını kazanarak bu zamana kadar geldiklerini söyledi. Güçlü rakipleri geride bıraktıklarını dile getiren Baş, ‘’Yozgatspor olarak çok iyi bir sezon geçiriyoruz. İyi bir kadromuz var ve şampiyonluğa emin adımlar ile yürüyoruz. Zor virajları anlımızın akıyla dönmeyi başardık. Şimdi önümüzde Havza Belediyespor müsabakası var. Bu müsabakayı da taraftarımızın desteğini arkamıza alarak yenmeyi amaçlıyoruz. Tüm camia olarak hedefe kilitlendik. Bunun için bütün müsabakalarımızı ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Rakiplerimizi kesinlikle küçümsemeden aynı ciddiyette bütün müsabakalarımıza hazırlanıyor ve sahaya çıkıyoruz’’ dedi.