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YOZGATSPOR KENDiNDEN EMiN

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, hafta sonu konuk edeceği Havza Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürürken, kırmızı siyahlı ekip rakibini taraftarının da desteği ile yenip yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

YOZGATSPOR KENDiNDEN EMiN

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, hafta sonu konuk edeceği Havza Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürürken, kırmızı siyahlı ekip rakibini taraftarının da desteği ile yenip yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

14 Kasım 2018 Çarşamba 07:30
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YOZGATSPOR KENDiNDEN EMiN

Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, ligde bütün müsabakalarını kazanarak bu zamana kadar geldiklerini söyledi. Güçlü rakipleri geride bıraktıklarını dile getiren Baş, ‘’Yozgatspor olarak çok iyi bir sezon geçiriyoruz. İyi bir kadromuz var ve şampiyonluğa emin adımlar ile yürüyoruz. Zor virajları anlımızın akıyla dönmeyi başardık. Şimdi önümüzde Havza Belediyespor müsabakası var. Bu müsabakayı da taraftarımızın desteğini arkamıza alarak yenmeyi amaçlıyoruz. Tüm camia olarak hedefe kilitlendik. Bunun için bütün müsabakalarımızı ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Rakiplerimizi kesinlikle küçümsemeden aynı ciddiyette bütün müsabakalarımıza hazırlanıyor ve sahaya çıkıyoruz’’ dedi. 

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YOZGATSPOR KENDiNDEN EMiN
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