YOZGATSPOR KENDiNDEN EMiN

Dün Halide Edip Adıvarspor ile oynayacakları müsabaka için İstanbul’a giden kırmızı siyahlı oyuncular yolculuk öncesinde yaptıkları açıklamada, kendileri ile aynı puana sahip olan İstanbul temsilcisini deplasmanda yenerek Yozgat’a mutlu döneceklerini söylediler. İki takım açısından da zor geçecek olan müsabakada sahadan üç puan ile ayrılan tarafın kendilerinin olacağına inandıklarını dile getiren kırmızı siyahlı ekip, ‘’ Halide Edip Adıvarspor ile oynayacağımız müsabakayı kazanarak ligde daha da çok rahatlamak istiyoruz. Bu müsabaka için çok çalıştık, son haftalarda yakaladığımız çıkış ile de moral bulduk. İyi çalışmanın verdiği güç ve moral motivasyon ile çıkacağımız bu müsabakayı iyi bir oyun ile kazanıp alt sıralar ile aramızdaki puan farkını açmak amacındayız’’ dediler.